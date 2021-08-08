Валькирия, она же Зарема

Реалити-шоу в московском «Спартаке» бьет все рейтинги. Рейтинг же самого клуба падает.

Не успел начаться новый сезон, а народная команда уже ушла в отрыв. Нет, на поле все печально, но за кулисами «Открытие Банк Арена» творятся «сказочные» спектакли, по сравнению с которыми меркнут и олимпийские трансгендерные попытки, и демарш Тимановской, и даже предстоящие выборы Дмитрия Булыкина в Госдуму.

…Тренер «Спартака» Руй Витория после домашнего поражения от «Бенфики» (0:2) в квалификации Лиги чемпионов не выглядел подавленным: «Еще ничего не потеряно, будет ответный поединок. У нас отличная команда, молодые игроки с горящими глазами, и мы в начале пути».

Ответная встреча, конечно, будет. И «Спартак», предположу, даже может сотворить сенсацию. Но с пути истинного красно-белые уже сбились напрочь.

Штука в том, что все причастные к этому клубу руководящие персоны в конце лета окончательно потеряли здравый смысл. И COVID-19 тут ни при чем. Хотя…

«Там Зарема, Федун там бродит, а на ветвях сэр Руй сидит», — вот так вкратце описывают болельщики происходящее в народной команде, которая на самом деле уже давно стала рекордсменом по бардаку, переплюнув ЦСКА и «Динамо». Если в некогда ведомственных дружинах орудуют нынче госуправленцы и банкиры, которые просто отстегивают деньги, не анонсируя никаких задач и целей, то вице-президент ЛУКОЙЛа самостоятельно разрушает свои же наполеоновские планы.

Казалось, что своего дна «Спартак» достиг при правлении Андрея Червиченко, но затем снизу постучал Леонид Федун, который за 18 лет владения клубом сменил 16 тренеров. И даже того, кто привел в 2017-м столичный коллектив к долгожданному чемпионству (Массимо Карреру), уволил без всякого сожаления, как только бригада начала пробуксовывать. Кабинетных менеджеров нефтяной король тасовал в два раза реже, но стабильности это не добавляло.

За последний год Леонид Арнольдович уже отправил на биржу труда трех топ-менеджеров — Томаса Цорна, Шамиля Газизова и Дмитрия Попова. Но вот влияла на все эти пертурбации, как выяснилось, его боевая подруга Зарема Салихова, которую он по ходу пьесы-2020/2021 даже рискнул включить в совет директоров и поручить ей комитет по аудиту и вознаграждениям.

«Федуну трудно одновременно разбираться и в IT, и в маркетинге, и в эксплуатации, и в селекции. Надо бы снять с него отдельные операционные функции», — пояснила тогда участница конкурсов Мисс Россия, не раз сверкавшая на страницах Playboy. Ничего страшного: пошалит и успокоится, — так подумали фанаты, обмывшие серебряные медали и проводившие на родину Доменико Тедеско. Собственно говоря, спустя три недели после назначения экстравагантная 35-летняя дама действительно самоустранилась, не найдя общего языка с боссами в галстуках. Но это было лишь затишьем перед бурей.

Зарема Равильевна, в сравнении с Ольгой Юрьевной Смородской, которая в бытность президентом «Локо» целовала игроков и кормила гречкой, оказалась взрывоопаснее.

Зарема Салихова и Леонид Федун на трибуне. Фото: РИА Новости

С началом нового сезона посредством телеграм-канала лихая восточная красавица, не забыв мужские обидки, активнее прежнего включилась в футбольный процесс, комментируя все значимые и незначимые события. Основной мишенью стал весь нестойкий менеджмент во главе с Дмитрием Поповым, который, по ее мнению, и не тех футболистов покупает, и тренера не того пригласил. Причем она так знатно «мочила в телеге», что спортивный директор не выдержал и написал заявление об уходе, объяснив это тем, что «устал подвергаться постоянным унижениям со стороны супруги владельца клуба». Сам владелец назвал поповский шаг «не мужским поступком», но желание подчиненного удовлетворил.

А вот дальше стартовало настоящее шапито. Психанувший и задетый за живое Дмитрий Львович не успокоился и открыл свой телеграм-канал, в котором пообещал поведать всю правду о том, кто царапает и разрывает «Спартак». И полились «чудные мгновенья». Торжества и вдохновенья в скриншотах мобильных переписок, которые поочередно продолжают выкладывать Попов и Салихова, маловато, но подробностей того, как проворачивались и проворачиваются трансферы, как сливаются неугодные граждане и решаются тренерские судьбы, хоть отбавляй. Кто-то читает эти «рабочие переговоры», в которых раскрывается наш футбол от А до Я, со смехом, кто-то — со слезами. Во всех этих «лохарях, бастардах и истериках Тедди» готовый сюжет для программы «На самом деле». Кстати, Зарема, считающая, что увольнение уборщицы в «Спартаке» интереснее чемпионства «Зенита», уже предложила Попову в сентябре пройти совместную проверку на детекторе лжи (забавно, что в свое время именно Салихова настояла на возвращении Дмитрия в «Спартак»). Но беда в том, что победителей в этой дуэли быть не может. Потому что вылезшее наружу грязное и отнюдь не красно-белое белье назад не спрячешь.

Игроки уже в курсе и наверняка шокированы не меньше фанатов отдельными эпизодами. Да и коучу Рую Витории, против приглашения которого была Зарема, тоже, скорее всего, перевели кое-какие главы «секретных материалов». К слову, португалец на вопрос об отставке Попова ответил четко и ясно: «Такие вещи публично обсуждаться не должны». Но тренер в нынешнем «Спартаке» — фигура бесправная. Как, впрочем, и любой другой труженик тушинских земель. А уж с появлением на арене госпожи Салиховой, свергнувшей, ко всему прочему, весь медиадепартамент, и неправильно чихнуть страшно.

И даже не болельщики «Спартака» пытаются разгадать ребус: почему Леонид Арнольдович не прекратит трагикомическое шоу? И, на мой взгляд, тут два варианта:

или патрону нравится вся эта дикая движуха, или у Заремы есть на него определенный компромат, и потому Федун ничего не предпринимает. А, может, ему просто все надоело.

В любом случае Шамаханская царица Федуном–Дадоном пока крутит на свой лад и является теневым командиром 22-кратного чемпиона страны. Примечательно, что бывший президент клуба Андрей Червиченко называет Салихову «самым адекватным и бережливым специалистом в «Спартаке», а экс-игрок команды Роман Широков полагает, что «Зарема во всем права, и ей стоит официально занять пост спортивного директора».

…В «Сказке о золотом петушке», если вы помните, царь, простите, плохо кончил. А в жизни плохо кончить может «Спартак»…

Андрей Успенский

—