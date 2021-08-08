 

Бежавшие от пожаров в Греции жители засняли, как их города уничтожает огонь. Видео

08.08.2021, 19:36, Новости дня
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Жители пригородов к северу от Афин были вынуждены в спешке уехать с немногими вещами, которые они могли забрать.

Пострадавшим от пожаров людям планируется выплатить компенсацию, а сгоревшие земли определят как участки для лесовосстановления.

На YouTube-канале Obozrenie 7 августа опубликовали ролик с одного из паромов, на котором эвакуировали граждан.

ВИДЕОВидео: Obozrenie / YouTube

Еще один ролик с эвакуацией с острова Эвбея опубликован на YouTube-канале Ruptly.

ВИДЕОВидео: Ruptly / YouTube
Контекст:

Греция последние две недели переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, сообщили в пожарной службе. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

В результате пожаров погиб один человек, около 10 обратились за медицинской помощью, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. 

Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров 6 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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