 

В Греции за 10 дней сгорело более 56 тыс. гектаров леса

08.08.2021, 19:36, Новости дня
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Риск дальнейших пожаров остается высоким во многих регионах, в том числе в районе Афин и на Крите.

В борьбе с огнем участвуют более 1 тыс. пожарных. Также для ликвидации пожаров в Грецию отправлены отряды пожарных из Великобритании, Франции, Румынии, Швейцарии.

За последние сутки десятки лесных пожаров вспыхнули на Эвии, где сейчас работают украинские спасатели, и в районах Пелопоннеса, включая Аркадию и Олимпию.

На Эвии более 2 тыс. человек эвакуировали на пароме. 10 кораблей стоят в городе Пефки на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей.

Контекст:

Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, сообщили в пожарной службе. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

В результате пожаров погиб один человек, около 10 обратились за медицинской помощью,  уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. 

Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров 6 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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