Израиль возвращает обязательное ношение масок на улице

В частности, в стране возобновляют масочный режим. Начиная с 20 августа ношение защитных масок станет обязательным при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе.

Кроме того, правительство рекомендовало перевести 50% сотрудников государственного сектора на удаленную работу. Частным предприятиям тоже советуют готовиться к подобному шагу.

Власти рекомендовали израильтянам “перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытых помещениях”, а лицам в возрасте 60 лет и старше – “избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях”.

Контекст:

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Предприятия и учебные заведения вернулись тогда к нормальной работе.

С 15 июня в Израиле отменили требование носить маски в помещениях. Однако их должны были носить люди, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в Израиле подтвердили почти 900 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 6,5 тыс. заболевших.

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