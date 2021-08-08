 

Израиль возвращает обязательное ношение масок на улице

08.08.2021, 19:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, в стране возобновляют масочный режим. Начиная с 20 августа ношение защитных масок станет обязательным при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе. 

Кроме того, правительство рекомендовало перевести 50% сотрудников государственного сектора на удаленную работу. Частным предприятиям тоже советуют готовиться к подобному шагу.

Власти рекомендовали израильтянам “перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытых помещениях”, а лицам в возрасте 60 лет и старше – “избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях”.

Контекст:

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Предприятия и учебные заведения вернулись тогда к нормальной работе.

С 15 июня в Израиле отменили требование носить маски в помещениях. Однако их должны были носить люди, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в Израиле подтвердили почти 900 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 6,5 тыс. заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / ЕСПЧ признал нарушения при задержании в Украине одесского “врача-террориста”, но отказал ему в выплате компенсации

25.05 / В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России

10.09 / Путин вручил орден президенту РАН

16.06 / Das Erste – в Кремле не ждут многого от встречи Байдена и Путина

17.05 / Степанов: Я не писал никаких заявлений об увольнении. Я брал на себя ответственность и слово держу

20.05 / Власти Израиля утвердили прекращение огня в секторе Газа

14.01 / Интервью Бацман со Смешко. Где и когда смотреть

17.07 / Японская игровая консоль PlayStation 5 выходит в продажу на территории России

29.06 / Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

01.01 / Португалия возглавила Совет Евросоюза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика