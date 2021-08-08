В Крыму нашли повешенными двух крымских татар

По неподтвержденным данным, молодого человека, похожего на Османа Аджиосманова, нашли повешенным в лесополосе. Газета отмечает, что окончательно подтвердить личность сможет экспертиза.

Отмечается, что 6 августа нашли тело 23-летнего Айдера Джемалядинова, пропавшего 26 июля. Мужчину нашли повешенным в Симферопольском (Акмесджитском) районе аннексированного полуострова.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

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