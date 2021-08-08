Мнение: Письмо: “Особенные платья, чтобы выглядеть восхитительно”

Я опубликую только треть этого письма, потому что оно огромно.

Иллюстрация эгоцентризма тоже должна иметь свои пределы.

Но начало письма смешное, предлагаю вам самостоятельно разобрать презентацию автора.

Там, где я оборвала ее повествование, начинаются занудство и жалобы, хоть и перемежающиеся с такими же смешными моментами, как в начале.

carrrot

Здравствуйте, Эволюция и читатели.

В журнале зашла речь в последнее время о штурманах. И я, наконец, решилась написать в рубрику по разбору.

Сейчас нахожусь в сильно затруднительной для себя ситуации, хотела и раньше обратиться, но, видимо, мотивация только сейчас созрела в достаточной мере.

Мне 33 года, двое детей (14 и 12 лет), в разводе с 2017 года. Живу с мамой в её квартире. Свой небольшой бизнес, машина, занимаюсь спортом, танцами, фигура и имидж на хорошем уровне.

Моя история касается не столько любовных отношений, сколько моего подхода к жизни в целом.

В посте про паровоз затронула за живое мысль о единственном желании штурманов — о желании власти. И, анализируя свою жизнь, прихожу к выводу, что именно это интересовало меня в жизни.

С детства меня не принимало общество в школе, буквально совершался буллинг надо мной, как сейчас бы сказали. Как я себе объясняла, это происходило из-за моего физического несоответствия общей массе: я была крупная, высокая, с большими руками и ногами, с огромными глазами (поверьте, только деды и папины коллеги восхищались — все остальные же называли, самое мягкое, «жабой»). Однако, сейчас я уже не уверена, что дело именно в физическом отличии, возможно, моё желание власти простиралось так далеко за мои границы, что вызывало раздражение и отторжение. Я с детства знала, что «рождена для великих дел». Откуда во мне это? Нет ответа пока. Я собирала дома тусовки друзей из двора, придумывала развлечения для всех, постоянно стремилась занять лидерскую позицию. Если во дворе я чувствовала себя уверенно, то в школе я напоролось на антипатию. И не прогнулась, не давала списывать, не позволяла портить мое имущество, дралась и осталась в финале с гордо поднятой головой и огромным ЧСВ. Сейчас начинаю подозревать, что черный пиар — тоже пиар, что для меня это бесконечное сопротивление было своеобразным привлечением внимания к своему Сокровищу.

Отец рано умер и мне пришлось в 13 выполнять многие его функции. Так я научилась быть сильной и упёртой. Стискивать зубы и делать то, что должна. Но при этом я ещё и стремилась любить то, что делаю. В целом, у меня бесхитростный доброжелательный характер, я научилась относиться к неприятностям проще.

В юности сделала ставку на свою неординарность, в самоопределении смело зашла далеко, всегда старалась выделиться из толпы (яркая одежда, безумные прически, нетривиальные книги и музыка). Общество мне доказало, что я «не такая», а я и решила развивать это. Много читала, усердно выполняла свои обязанности, не сдавалась. Хотя грусть уже прочно жила в моем сердце, ощущала себя недостойной (дальше меня только больше будет болтать от состояния «я — звезда», до «я – говно»). Однако, я быстро начала ценить крепкие человеческие дружеские отношения, совместные путешествия, смех — все радости общения. Я, в целом, выросла в очень привлекательного человека, ко мне тянутся люди.

Когда читала строки про опору на себя, всегда полагала, что с этим у меня уж точно нет проблем. Однако, понимаю сегодня, что штурманство и опора на себя — разные вещи.

Можно сказать, что когда-то я очаровалась образами сверхчеловеков, которые представлены в книге Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». У меня сформировалась планка высоких притязаний к себе, а также и к окружающим. А соответствовать становится все сложнее и сложнее. Я — тот человек, который постоянно не удовлетворен собой. Я не сделала достаточно, надо было еще сильнее, еще лучше. Я будто бы вообще не буду удовлетворена собой. Есть в этом какой-то дефицит, какая-то скаредность. Мне жалко проживать каждый день без свершений, мне сложно отпускать ситуации. Но, когда это делаю, срабатывают какие-то свои механизмы индульгенции, и моя корона остаётся на месте.

Я постоянно контролирую всё, что происходит вокруг меня. Я знаю, «что, где, когда». Как пример: когда я приношу на чей-то ДР или на посиделки приготовленный мною пирог (кормить — это тоже проявление не сколько заботы, сколько желание понравиться и заиметь власть над), то его никто не может резать и раздавать кроме меня. Непреложное правило. Это и смешно, и горько.

Удивительно, но при таком обстоятельном контроле каждой мелочи, у меня невероятный бардак в организации собственной жизни. У меня висят не сделанные важные дела, есть даже административка за неоплаченные кредиты.

Внешне я выгляжу как успешная, сильная и независимая. Та, кто автор своей жизни. Та, кто делает каждый день сознательный выбор.

У меня есть своё любимое дело жизни, я в нём значимый эксперт, вокруг меня множество благодарных клиентов, я — глава сообщества, которое сама создала и поддерживаю более 10 лет, у меня замечательная репутация и любимое дело. Для многих я стала маяком в своей сфере (вот она, моя мотивация, мой смысл, и даже моя нематериальная «зарплата»).

Я с юности шла, как мне казалось, своим путём, часто наперекор обществу (а, может, это и было моей ведущей звездой). Я бросила университет, потому что не верила в систему образования, ушла жить жизнь и делать бизнес, а не сидеть и слушать лекции из прошлого века. Я рано вышла замуж и сознательно родила двоих детей (тут тоже отличилась, рожала их дома с мужем). И с мужем вместе мы начали своё дело как раз в околомамской сфере.

Здоровое питание, йога, медитации, путешествия, дети на семейной форме обучения, «осознанное родительство» – всё это элементы моей жизни долгие годы.

При всём этом я часто переживала из-за низкой самооценки и не могла «раскрыться в полную силу». Часто низко оценивала свой труд. И, в целом, много страдала от проблем в финансовой сфере. Да и сейчас она меня толкает на действия.

Я не умная, хотя я интересный собеседник, много чем интересуюсь, могу легко подстраиваться (в хорошем смысле слова) под интересы, запросы человека рядом. Я не умная в том смысле, что совершенно не умею стратегически мыслить. Живу так, будто завтра меня не волнует. Стрекоза.

Люди вокруг меня принимают за очень яркую талантливую личность (это не мои домыслы, это та обратную связь, которую я получаю даже без запроса на нее, когда меня хотят поддержать или сказать слова благодарности). А это просто «упёртость + нормально делай, нормально будет».

Из-за того, что я полагаюсь в оценке себя на оценку окружающих, локус у меня совсем не в себе, то и контроль людей вокруг — мера, которую использую, чтобы получать себе корм.

В общем, мне надоело это всё. Я устала от своей жизни как остросюжетного сериала. Сейчас я злюсь на себя. И думаю, что ожидаю вновь какой-то помощи извне, когда пишу эти строки, когда вообще-то пора полагаться только на себя.

Ощущаю себя разочаровавшейся Победительницей. Мне же крайне важно быть особенной, нетривиальной: и имидж у меня интересный (сама шью себе особенные платья, чтобы выглядеть восхитительно), и английский с детства, и спортом занимаюсь, и дети у меня умные-красивые, и научилась танцевать за последние пять лет (в этой сфере тоже проявила своё штурманство и начала строить сообщество на альтруистических началах), и развивала чувствительность себя в теле через телесные практики, и множество книг и концепций во мне, и путешествия на машине в разные уголки, и еще я фотографирую классно профессионально. «И крестиком вышивать умею». Тошно.

Удивительно, как я смогла дать детям достаточно воздуха, не контролировать их жизни. Скорее даже, есть у меня моменты, которые я упускаю в заботе о них (не сданные вовремя анализы, отсутствие совместных вечеров с книжкой, нехватка денег на дополнительное образование и все их материальные потребности).

Удивительно, как мой раздрай не разрушил мою карьеру. Как я смогла отделить профессиональное от личного. Хотя, я понимаю, что могла добиться большего в этой сфере. Но есть какие-то неосязаемые препятствия, которые я, кажется начинаю видеть.

С мужем разошлись на доброй ноте, но с глубокой раной в его сердце. Он не смог рядом с моим «пожаром» найти себе место. Долгие годы в браке, рядом он не участвовал в воспитании и обеспечении детей. Унывал годами. Потом влюбился в мою подругу, хотя не получил взаимности. Но это стало для него билетом в самостоятельную жизнь (я у него была первая женщина в 21 год, когда мы познакомились). Я конечно же от него ждала, как я говорила про себя: «когда этот цветок лотоса распустится». Я не порицала его и работала за двоих, благо, работа меня всегда наполняла и радовала. Позволяла ему искать себя. Но в итоге оба оказались неудовлетворенными через 12 лет вместе.

После этого я 2-3 года жила с «зелёным виноградом» по теме отношений.

Сейчас мы с бывшим мужем в приятельских отношениях, нашли для себя баланс во взаимодействии, можем поделиться переживаниями и поддержать друг друга. Финансово стал помогать с детьми, что случилось очень вовремя.

Итак, моё состояние сейчас:

На большой скорости жизни я вляпывалась неоднократно в авантюры, но всегда как-то выкручивалась или просто замораживала ситуации, а они потом сами как-нибудь «рассасывались».

Но тут пришла откровенная «жопа»…