Мнение: Соболь сбежала из России

"Коллега" Навального Соболь сбежала из России.

Не так давно ей впаяли 1,5 года ограничения передвижения с запретом выезжать за пределы Москвы и Московской области, что делало невозможным ее выезд из страны.

Тем не менее, пользуясь тем, что приговор еще не вступил в силу (как уверяет адвокат), Соболь умотала в Турцию, откуда и "продолжит борьбу".

Судя по тому, что пишут граждане, далеко не каждый гражданин может покинуть страну при таких условиях.

Так как по закону она должна отмечаться о своем нахождении в Москве, после вступления в силу приговора, вернуться она в обозримой перспективе не сможет, так как моментально сядет, как это произошло с Навальным, который также не отмечался за время вояжа в Германию.

Судя по тому, что ее на границе никто не остановил (вот такой вот у нас жуткий авторитаризм), кто-то посчитал, что и такой вариант покатит.

Ну или как вариант, гражданка давно завербована и легендирована Кровавой Гэбней и развалив все что можно внутри страны, отправилась разлагать эмигрантские организации.

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