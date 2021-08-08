Мнение: Соболь сбежала из России
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"Коллега" Навального Соболь сбежала из России.
Не так давно ей впаяли 1,5 года ограничения передвижения с запретом выезжать за пределы Москвы и Московской области, что делало невозможным ее выезд из страны.
Тем не менее, пользуясь тем, что приговор еще не вступил в силу (как уверяет адвокат), Соболь умотала в Турцию, откуда и "продолжит борьбу".
Судя по тому, что пишут граждане, далеко не каждый гражданин может покинуть страну при таких условиях.
Так как по закону она должна отмечаться о своем нахождении в Москве, после вступления в силу приговора, вернуться она в обозримой перспективе не сможет, так как моментально сядет, как это произошло с Навальным, который также не отмечался за время вояжа в Германию.
Судя по тому, что ее на границе никто не остановил (вот такой вот у нас жуткий авторитаризм), кто-то посчитал, что и такой вариант покатит.
Ну или как вариант, гражданка давно завербована и легендирована Кровавой Гэбней и развалив все что можно внутри страны, отправилась разлагать эмигрантские организации.
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Источник: Colonel Cassad
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