Мнение: Как тушат лесные пожары, мониторинг вечной мерзлоты и борьба с жарой

1. В России снова лето, снова горят леса, снова бурлят волны возмущения в Рунете. Коллега konstantinus_a цитирует пост работника лесного хозяйства о том, какими способами в России тушат лесные пожары и почему в соседних странах бороться с этой напастью легче, чем у нас:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1465100.html

Сейчас в соцсетях многие жалуются, почему Россия помогает Турции и Греции тушить свои лесные пожары, зачем мы посылаем туда наши самолёты-амфибии Бе-200 когда у нас у самих постоянно что-нибудь горит в где-нибудь в огромной Сибири:

https://crimea.ria.ru/world/20210802/1119864436/Gretsiya-v-ogne-lesnoy-pozhar-na-Rodose-tushit-rossiyskaya-amfibiya.html

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6102a4db9a79471470296da0

Вероятно, причин тут несколько. Перебросить самолёты, дежурящие на юге России, в Грецию и Турцию проще, чем в Восточную Сибирь. От пожаров вблизи греческих и турецких курортов страдают многочисленные россияне, традиционно отдыхающие в этих странах.

Между тем, потеря леса в отдалённых ненаселённых регионах Якутии и Красноярского края будет иметь околонулевое хозяйственное значение, а с точки зрения экологии старый лес в любом случае горит или постепенно отмирает, заменяясь на новый.

2. Ещё одна беда, которую более обоснованно связывают с глобальным потеплением – таяние вечной мерзлоты. Оно теоретически может привести к порче и уничтожению инфраструктуры на значительных территориях севера и востока Сибири.

Однако если к этому подготовиться заранее, создав систему мониторинга таяния мерзлоты, то многих проблем можно будет избежать:

https://lenta.ru/news/2021/08/06/putin_poruchil/

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу по созданию и внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, пишет «Газета.ru».

«У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты. Мы договаривались, что будет подготовлен проект закона о создании этой системы. Как идет здесь работа? Нужно его вносить и разработать как можно быстрее», — заявил глава государства. Он поручил это в связи с ускорившимся ростом среднегодовой температуры в России.

Напомню, что мы недавно обсуждали, что станет с северными территориями и городами России в результате таяния мерзлоты:

https://olegmakarenko.ru/2183403.html

3. Как утверждает Росгидромет, в России повышение средней температуры в результате глобального потепления идёт в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. Длинная череда лет с почти всегда жарким летом, кажется, подтверждает, что Росгидромет прав.

И для нас в целом хорошо, что становится теплее. Россия – одна из тех стран мира, которые серьёзно выигрывают в результате глобального потепления. Тёплый сезон увеличивается, продуктивность сельского хозяйства растёт – это происходит уже сейчас. В будущем многие территории могут стать более пригодными для добычи там ресурсов и заселения.

Однако есть и проблемы: значительная часть россиян привыкла к северной прохладе и испытывает затруднения с жизнью в условиях жары. Хуже того: наши города зачастую построены и оборудованы так, что совершенно не учитывают фактор повышенных температур летом.

Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил видео, в котором перечисляет способы, как сделать города более прохладными во время жары:

https://www.youtube.com/watch?v=yTPs9DRkRGs

Есть там и несколько позабытых нами приёмов советских времён, вроде лучшего учёта розы ветров при строительстве или общедоступных питьевых фонтанчиков на улицах.

Полагаю, в данном случае к блогеру стоит прислушаться. Если мы, как цивилизация, хотим успешно вписаться в глобальное потепление, получив от него заметно больше плюсов, чем минусов, надо готовить нашу среду обитания к переменам.