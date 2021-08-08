За что Утяшевой прилетело от Алины? – Личное мнение

Жена инстаграмного комика Павлика Воли Ляйсан Утяшева не только прекрасная жена, рассказывающая в эфире ТНТ, как варить борщ мужу, но ещё и большой специалист дать неуместный в своей глупости комментарий.



Фото: Соцсети

«Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула», — заявила в Инстаграме Утяшева об израильской спортсменке, которая уронила ленту.

Серьёзно? Вырвала победу? Прямо с ковра, наверное, вырывала — только, Ляйсанка, ты видимо спутала победу с лентой, которую она до того уронила!

Ашрам, по мнению Утяшевой, вырывала ленту в честной борьбе, когда украинская судья, уже отстраненная до этого, снижала оценки нашим чемпионкам, да и остальные судьи тоже хихикали себе в кулачок.

Ляйсан, так и не ставшая ни Олимпийской чемпионкой, ни чемпионкой мира, а была, на фоне других наших девочек, упругим середнячком, решила примерить на себя роль самого большого специалиста по художественной гимнастике.

Ирина Винер, Алина Кабаева — что ей эти авторитеты? Утяшева лучше знает, как было дело! Интересно, смотрела ли вообще она выступление Дины Авериной на Олимпиаде? Я не уверена.

Ответ Кабаевой не заставил себя ждать, конечно.

https://t.me/lenamiro/9418

Олимпийская чемпионка Кабаева совершенно верно расценила информационный пук Ляйсан. И нашим, и вашим — такова вообще позиция слабых. Давайте мы подлижемся к израильской спортсменке, к судьям, чтобы потом не мешали Утяшевой работать в Испании.

Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно. После такого уважающим себя людям очень хочется помыть руки с мылом. Сама так и не стала чемпионкой, крутит филейной частью на развлекательном канале, но лезет с комментариями туда, где её мнение не стоит ломаного гроша.

Ляйсан, ты кто вообще, чтобы комментировать произошедшее? У нас не хватает авторитетных специалистов разве?

Есть мнение великого тренера Ирины Винер-Усмановой. Есть мнение олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Зачем при таком раскладе нам мнение Утяшевой, которая в оличие от настоящих профессионалов, считает, что уронившая ленту израильская спортсменка «вырвала для своей страны победу»?

Утяшева, слушай, я тебе уже пару раз говорила, что тебе лучше чаще молчать, чем давать комментарии.

Надеюсь, отповедь Кабаевой заставит тебя подумать об этом всерьёз.

—