Башкирского депутата заподозрили в убийстве местного жителя

В Башкирии члена Мелеузовского горсовета Александра Котелевского арестовали по обвинению в убийстве инвалида в ходе драки, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Мелеузе мертвым нашли 38-летнего Ильвата Тутхнеева, его тело нашли 5 августа, инвалида якобы избил депутат Мелеузовского горсовета Александр Котелевский, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Да, все имена верны. В ходе пьяной ссоры [Котелевский] его избил, и тот скончался», – подтвердил собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

Согласно версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый употреблял алкогольные напитки с 38-летним мужчиной в его мастерской. Произошла ссора, гость избил хозяина помещения, и от полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый вину не признал. Назначены судебные экспертизы.