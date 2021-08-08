 

Назван срок выписки отравившихся в поезде детей из Мурманской области

08.08.2021, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госпитализированных с температурой и с отравлением в Туапсе детей из Мурманской области будут выписывать с понедельника, сообщили в министерстве образования Мурманской области.

«Завтра с утра детей начнут выписывать. Всего в больнице Туапсе 44 ребенка из Мурманской области. 16 человек были отфильтрованы на вокзале и потом 28 – уже в лагере. Незначительное повышение температуры, поэтому решили подстраховаться и отправить их тоже в больницу», – цитирует сообщение регионального ведомства ТАСС.

Там добавили, что других симптомов у детей из этого региона не фиксируется.

«У четверых детей по состоянию на утро оставалось повышение температуры, остальные чувствуют себя хорошо, но до того момента, пока не будут получены результаты анализов, дети будут оставаться под присмотром врачей», – заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер.

В субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Ан-28 с пассажирами пропал с радаров в Томской области

20.05 / В Германии министр подала в отставку, ее обвинили в плагиате

10.04 / Fox News – администрация Байдена хочет контроля не над оружием, а над американским народом

03.10 / Познер отреагировал на провокационный плакат против русских в Нью-Йорке

04.07 / Эксперт оценила вероятность повышения курса доллара до 100 рублей

01.03 / Партизанская деятельность в оккупированном Крыму невозможна – Чубаров

03.07 / Макрон заявил, что Франция выступает за более доверительные отношения между ЕС и Россией

20.05 / Пентагон увязал темпы вывода войск США из Афганистана с погодой

17.04 / ФСБ России заявила о предотвращении “военного переворота” в Беларуси

05.05 / Навроцкая объявила о закрытии своего модного бренда Navro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика