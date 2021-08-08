Назван срок выписки отравившихся в поезде детей из Мурманской области

Госпитализированных с температурой и с отравлением в Туапсе детей из Мурманской области будут выписывать с понедельника, сообщили в министерстве образования Мурманской области.

«Завтра с утра детей начнут выписывать. Всего в больнице Туапсе 44 ребенка из Мурманской области. 16 человек были отфильтрованы на вокзале и потом 28 – уже в лагере. Незначительное повышение температуры, поэтому решили подстраховаться и отправить их тоже в больницу», – цитирует сообщение регионального ведомства ТАСС.

Там добавили, что других симптомов у детей из этого региона не фиксируется.

«У четверых детей по состоянию на утро оставалось повышение температуры, остальные чувствуют себя хорошо, но до того момента, пока не будут получены результаты анализов, дети будут оставаться под присмотром врачей», – заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер.

В субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.