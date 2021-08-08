 

В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот

08.08.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Примерно в 13.30 полиция Латвии получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме Приекули. Пилот погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома.

В связи с аварией полиция возбудила уголовное дело и в настоящее время работает на месте происшествия, чтобы выявить причины несчастного случая.

Pie C * s * m nog * zusies lidmaš * na. 1 cilv * ks g * jis boj * , 1 cietis, ReTV Zi * m apstiprina Civil * s avi * cijas a * ent * r * . A * ent * ra v * l tikai apkopo inform * ciju par notikušo. Plaš * ku inform * ciju report * sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw

— Dana France (@caciks) August 8, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / Ателье Lightweight представило 740-сильную версию купе BMW M2

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно – на западную границу страны

28.03 / Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли хартию

01.04 / В Аргентине обнаружили новый вид хищных динозавров. Рептилии обитали на Земле около 80 млн лет назад

26.07 / США усиливают давление на подрядчиков “Северного потока – 2” в ЕС

12.11 / В Раде обвинили Киев в желании уничтожить бизнес на Украине

02.05 / В пяти областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

04.07 / “Правда многолика и отрезвляет”. Мендель прочитала отрывок своей книги

14.03 / Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса

03.07 / Смерть после вакцинации Pfizer в Винницкой области. Мужчине делали прививку на работе, это была его первая доза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика