В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот

Примерно в 13.30 полиция Латвии получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме Приекули. Пилот погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома.

В связи с аварией полиция возбудила уголовное дело и в настоящее время работает на месте происшествия, чтобы выявить причины несчастного случая.

Pie C * s * m nog * zusies lidmaš * na. 1 cilv * ks g * jis boj * , 1 cietis, ReTV Zi * m apstiprina Civil * s avi * cijas a * ent * r * . A * ent * ra v * l tikai apkopo inform * ciju par notikušo. Plaš * ku inform * ciju report * sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw

— Dana France (@caciks) August 8, 2021

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