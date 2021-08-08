СМИ сообщают, что соратница Навального Соболь уехала из России. Ранее ее приговорили к ограничению свободы

Собеседник агентства заявил, что Соболь уехала в Стамбул. Источник добавил, что поскольку ранее ее приговорили к ограничению свободы, теперь суд может заменить ей наказание на колонию.

О том, что Соболь покинула страну, сообщил и канал РЕН ТВ, ссылаясь на источники. По данным журналистов, она улетела вечером 7 августа из аэропорта Внуково.

Другой соратник Навального Леонид Волков, к которому “Медуза” обратилась за комментарием, сказал, что у него нет никакой информации об отъезде Соболь.

Контекст:

3 августа Соболь признали виновной по делу о “подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм”. По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции в поддержку Навального в январе вспыхнули после того, как оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

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