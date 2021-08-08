 

Виктор Павлик с супругой окрестили сына

08.08.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крещение состоялось в церкви, которая находится возле частного роддома, где рожала Репяхова. 

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и его жена в этот день оделись в похожие вышиванки.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

На снимках Репяхова и Павлик позируют в компании крестных родителей сына и других гостей.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. 24 июня родители получили свидетельство о рождении ребенка. 

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Переговоры Зеленского и Дуды, слезоточивый газ и выстрелы на марше пенсионеров в Минске. Главное за день

04.08 / Опубликованы рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

23.07 / Следователя ГБР, который называл 80% дел против Порошенко бесперспективными, уволили

02.04 / С начала войны на Донбассе из-за мин погибло более 40 детей – ЮНИСЕФ

27.07 / Видео: Крыму не нужен Че Гевара

16.02 / Депутат Рады призвал ввести санкции против «Квартала 95»

03.08 / На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

09.07 / ФБР назвало Китай главной угрозой США

22.07 / Clubhouse отказался от системы регистрации по приглашению

18.05 / Лукашенко поручил разработать положение о деятельности Совета безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика