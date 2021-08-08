Виктор Павлик с супругой окрестили сына

Крещение состоялось в церкви, которая находится возле частного роддома, где рожала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и его жена в этот день оделись в похожие вышиванки.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Скриншот: repyahovakate / Instagram

На снимках Репяхова и Павлик позируют в компании крестных родителей сына и других гостей.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. 24 июня родители получили свидетельство о рождении ребенка.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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