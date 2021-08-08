Украинец стал лучшим судьей по боксу на Олимпиаде 2020

Василинчук был единственным представителем Украины из 36 арбитров в судейском международном корпусе Олимпийских игр-2020. Украинец провел 10 боев как рефери на ринге и 32 поединка как член судейской бригады.

https://www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation/posts/1880788142087920

Как рассказал Общественному пресс-секретарь Черновицкой областной федерации бокса Якуб Алиев, Василинчук стал первым украинцем, который получил звание лучшего судьи Олимпиады.

Василинчук – рефери международной категории, в 2018 году получил три звезды по классификации AIBA. Соревнования в Токио стали для него первыми Олимпийскими играми.

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