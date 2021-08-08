 

На месте поджога газохимического комплекса в Новом Уренгое задержан Николай Десятниченко

08.08.2021, 18:31, Разное
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Полиция Нового Уренгоя, прибывшая к горящему нефтехимическому комплексу «Газпрома», задержала 19-летнего Николая Десятниченко, в сумке которого нашли зажигалку и коктейль Молотова. 4 года назад он стал известен своим выступлением перед Бундестагом, в котором просил у немцев прощение за убийство солдат вермахта во время Великой Отечественной войны.

Следствие установит причастность молодого человека к поджогу комплекса. Сам Николай Десятниченко, учащийся 2 курса нефтехимического института, объяснил своё пребывание неподалёку от газопрерабатывающего завода желанием изучить принцип его работы. Однако он не смог пояснить, зачем взял с собой коктейль Молотова, зажигалку и ручную катапульту, способную забрасывать предметы массой до 2 килограммов на расстояние 25 метров. В настоящее время Десятниченко находится в следственном изоляторе, он уже получил возможность встретиться с консулом ФРГ для консультаций.

«Мы возмущены политическими репрессиями в отношении студентов, которые развернули власти Нового Уренгоя. Николай Десятниченко – известный в Германии правозащитник. Он, как и многие другие активисты, выступал против строительства «Северного потока-2», однако мы не можем представить, чтобы он после общения с депутатами Бундестага и представителями немецкой разведки решился на преступление. Мы будем обжаловать приговор, каким бы он ни был, в Европейском суде по правам человека», – заявил консул ФРГ Рейнхард Цуршвайн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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