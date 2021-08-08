Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы

После видео с ребенком из волгоградской больницы, ползающим с грязной простыней по полу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства мальчика, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В социальных сетях опубликовали видеозапись с ребенком, закрытым в больничной палате. Распространившие ролик сообщили, что мальчик содержится в плохих условиях. На видео запечатлено, как он таскает по полу испачканную фекалиями простыню.

«Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», – цитирует Кузнецову РИА «Новости».

Омбудсмен также направила обращение в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка навестят в больнице и установят, какая помощь необходима.

Между тем издание «Блокнот» сообщило, что ребенок содержится в детской инфекционной больнице Волгограда № 8, мальчику примерно два года и шесть месяцев. Мать ребенка, по этим данным, недавно лишили родительских прав. Пациентки учреждения сообщили, что мальчика редко купают и мало кормят. С наступлением вечера он вынужден сидеть в темноте в закрытой палате, ему отказываются включать свет.

Также проверку проводят следователи регионального следственного управления СК. Предварительно установлено, что двухлетнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать на несколько дней оставляла его у знакомых, чтобы тот не мешал ей употреблять алкоголь. В ведомстве отметили, что при осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, он спал.