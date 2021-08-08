 

В ЛНР заявили об обстреле противотанковыми ракетами со стороны ВСУ

08.08.2021, 18:04, Новости дня
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Украинские военные провели обстрел территории Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», – сказал представитель республики РИА «Новости».

Он пояснил, что украинские военные обстреляли подконтрольный ЛНР поселок Золотое-5 с помощью противотанковых ракет.

В субботу в Народной милиции ЛНР заявили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы для военных.



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