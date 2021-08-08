“Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур”. Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео

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08.08.2021, 17:46, Новости дня
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“Ох уж эти усы”, – подписала видео модель с 15-м размером груди.

В ролике Кузнецова говорит, что “загорает возле лимонов” и вдруг в кадре появляется Зибров. “А-а-ах! Самый очаровательный мужчина Украины! Какие усы!” – произносит модель, на что Зибров, глядя на ее декольте, отвечает: “Это райский сад просто. Райский сад. Ням-ням, мур-мур…”

За несколько часов ролик набрал больше 7 тыс. просмотров.

“Ну к тебе невозможно не подойти”, – прокомментировала видео Кузнецовой пользователь с ником __anonimka_03.

“Это не усики, а пропуск в…” – считает _moms_friends__son.

“Видео получилось просто огонь, вы классные”, – написала vitalkiina.

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A post shared by МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе “ЖВЛ” на “1+1”. Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель. Ее официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца. От предыдущих браков у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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