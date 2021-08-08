 

Арахамия стал диджеем на съезде молодежного крыла “Слуги народа”. Видео

08.08.2021, 17:46, Новости дня
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На видео, опубликованном изданием, видно главу фракции “Слуга народа” за диджейской установкой. На экране позади – надпись DJ DAVID BRAUN.

Как отмечается на сайте “Слуги народа”, молодежный съезд получил название “Зе! Кемп” и продлился три дня. На нем присутствовали 300 участников движения “Зе! Молодежка”.

Нардеп от “Слуги народа” Сергей Гривко в Facebook сообщил, что в рамках съезда проходили тренинги по ряду направлений: экономика, государство и общество. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652748458252344&id=100005516171503

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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