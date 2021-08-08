Арахамия стал диджеем на съезде молодежного крыла “Слуги народа”. Видео

На видео, опубликованном изданием, видно главу фракции “Слуга народа” за диджейской установкой. На экране позади – надпись DJ DAVID BRAUN.

Как отмечается на сайте “Слуги народа”, молодежный съезд получил название “Зе! Кемп” и продлился три дня. На нем присутствовали 300 участников движения “Зе! Молодежка”.

Нардеп от “Слуги народа” Сергей Гривко в Facebook сообщил, что в рамках съезда проходили тренинги по ряду направлений: экономика, государство и общество.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652748458252344&id=100005516171503

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