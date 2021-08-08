Эксперт: За стройкой новых городов в Сибири будет следить вся страна

«Это один из самых ярких проектов из тех, что предлагались за последнее время. Создание новых городов в Сибири будет означать появление новых точек промышленного роста, и как следствие – развитие всего региона», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Починок. Так она прокомментировала инициативу министра обороны Сергея Шойгу по строительству 3-5 крупных городов в Сибири.

«Предложение создать несколько крупных городских центров в Сибири интересно в том числе тем, что, как предполагается, в этом проекте в меньшей степени будут задействованы государственные инвестиции. В основном планируется привлечь средства бизнес-структур – как действующих, так и вновь создаваемых компаний. Речь пойдет о создании новых производств – уже не только по добыче ресурсов, но и по выпуску конечной продукции», – отметила Наталья Починок, руководитель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, ректор Российского государственного социального университета.

Новые города в перспективе станут не только производственными, но и научно-образовательными центрами Сибири, указывает эксперт. Строительство городских центров потребует вовлечения людей в создании социальной инфраструктуры и транспортной сети, которая связала бы воедино вновь создаваемые промышленные кластеры, отметила Починок. В целом, это будет означать создание новых рабочих мест, добавила собеседница.

«Я уверена, что этот проект станет крайне интересной площадкой для молодых специалистов, молодых талантливых лидеров, которым представится возможность для профессионального и управленческого роста», – указала Починок. По ее мнение, это начинание можно сравнить с сооружением Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и другими масштабными стройками прошлого, но на современном технологическом уровне. Кроме того, появление новых точек промышленного роста в Сибири поможет преодолеть диспропорцию между центром и регионами, добавила эксперт.

«Так что будем ждать, когда проект будет просчитан и заложен в бюджет. Думаю, что вся страна будет следить за его реализацией», – подчеркнула Починок.

То, что масштабная идея строительства городов за Уралом исходит от министра обороны, вполне объяснимо, отметила эксперт. «Проекты модернизации, технологического обновления, который в последние годы реализуются в армии и оборонной промышленности, говорят сами за себя. Кроме того, во время пандемии мы видели, какими темпами Минобороны строит огромные госпитали для COVID-пациентов», – подчеркнула собеседница.

В минувший четверг Сергей Шойгу заявил о том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов – научно-промышленных и отраслевых экономических центров с населением от 300-500 тысяч до 1 млн человек. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – отметил глава Минобороны, выступая в Новосибирске на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

В качестве примера Шойгу, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ.