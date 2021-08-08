 

Жители Сахалина начали спасать выброшенного на отмель кита

08.08.2021, 17:42, Новости дня
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На Сахалине кита выбросило на отмель, местные жители пытаются его спасти, передают СМИ.

Животное выбросило возле села Москальво, уплыть самостоятельно кит так и не смог. Местные жители, чтобы уберечь кита от солнечных ожогов, накрыли его влажным одеялом, информирует портал Sakhalin.Info.

По данным портала, у животного травмирован один плавник. Сахалинцы надеются, что с ночным приливом он уйдет в море.

Ранее ученые из Москвы и Дагестана обнаружили за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших краснокнижных нерп. Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.



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