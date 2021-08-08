Оркестр Башмета и Мацуев исполнили гимн РФ в честь олимпийцев

В Москве в день закрытия Олимпийских игр на Васильевском спуске у стен Кремля прошло выступление симфонического оркестра под управлением дирижера Юрия Башмета и с участием пианиста Дениса Мацуева. В честь отечественных олимпийцев прозвучал гимн России.

Музыканты сыграли фрагмент Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром, именно эта музыка звучала во время побед российских олимпийских спортсменов, когда они поднимались на высшую ступень пьедестала.

Композиция плавно перешла в исполнение «We will ROC you», которая стала неофициальным девизом российских болельщиков. Само мероприятие провела официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», – отметила она.

После композиции на сцену вышли спортсмены из сборной России, они вместе с оркестром и болельщиками исполнили российский гимн. Трансляцию провел телеканал «Матч ТВ».

«Это невероятное мгновение, которое я ощутил сегодня на сцене. Это – необычный концерт Чайковского по всем статьям», – сказал Мацуев после выступления. Он признался, что очень переживал за российских атлетов, и поздравил их с достижениями.

В воскресенье президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.

Сборная РФ заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.