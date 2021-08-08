 

Компания Amazon решила отложить возвращение сотрудников в офисы

08.08.2021, 16:54, Новости дня
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Ранее компания планировала возобновить регулярную офисную работу в начале сентября, однако отсрочила эту дату как минимум до 3 января 2022 года. Решение касается офисных работников как в США, так и в других странах. 

В Amazon добавили, что решили скорректировать сроки из-за распространения штамма “Дельта”, который вызывает всплеск случаев заболевания COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 202 млн случаев COVID-19, 4,3 млн человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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