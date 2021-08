В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

Глава информцентра был убит через несколько дней после того, как талибы предупредили, что атакуют топ-чиновников государственной администрации в качестве возмездия за усиление авиаударов. Официальный представитель “Талибана” Забихулла Муджахид направил СМИ сообщение, в котором говорилось, что Менапал был убит в результате спецоперации моджахедов.

#UPDATE The Taliban shot dead the head of the Afghan government’s media information centre Friday near a mosque in the capital, days after warning they would target senior administration figures in retaliation for increased air strikeshttps://t.co/dRwpGulxtp

— AFP News Agency (@AFP) August 6, 2021

Агентство отмечает, что Менапал был популярен в медиасообществе Кабула и известен тем, что осуждал “Талибан” в социальных сетях.

Афганский телеканал TOLO News опубликовал видео автомобиля, в котором во время нападения находился медиачиновник. Машина изрешечена пулями, внутри салона и рядом с ним видна кровь.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.

Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government’s media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1

— TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

6-го и 7 августа талибы взяли под контроль две столицы провинций Афганистана – Нимроз и Шеберган.

Власти Афганистана и представители “Талибана” в июле собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь “Талибана” Хайбатулла Ахундзаде утверждал, что решительно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

—