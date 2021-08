При авиаударе в Афганистане погибли более 200 талибов

“В результате авиаударов было уничтожено большое количество их оружия, боеприпасов и более 100 единиц техники”, – написал он.

#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes.

— Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021

6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

The Washington Post писал, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Власти Афганистана и представители “Талибана” собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь “Талибана” Хайбатулла Ахундзаде отметил, что “решительно выступает” за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

—