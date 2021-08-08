 

В Германии земли вернут правительству 2,3 млн доз вакцин

08.08.2021, 16:54, Новости дня
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14 федеральных земель планируют вернуть вакцину и хотят сообщить о конкретных цифрах в минздрав в понедельник.

До конца 2021 года 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson бесплатно отправят третьим странам, особенно развивающимся.

Издание отмечает, что в Германии желание вакцинироваться среди населения в последнее время “значительно упало”, особенно упал спрос на препарат AstraZeneca – его федеральные земли хотят вернуть в первую очередь.

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия не видит необходимости в 1,05 млн доз вакцины, из которых около 922,4 тыс. доз от производителя AstraZeneca и 125,2 тыс. от Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 тыс. доз вакцин, Гессен – 185,2 тыс. доз и Саксония – 150 тыс. доз.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в Германии сделали 92,7 млн прививок от коронавируса. Хотя бы одну дозу получили почти 62% населения, полностью привились – 52,6%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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