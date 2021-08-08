 

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Видео

08.08.2021, 16:54, Новости дня
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Мерапи как минимум семь раз выпустил облака горячего пепла, а также изверг лаву. Грохочущий звук можно было услышать на расстоянии нескольких километров.

#Merapi, Volcano Java, 08.08.2021, ca. 07:30 local time
View Bukit Klangon pic.twitter.com/u3iRSGtr9R

— Rita Bauer (@wischweg) August 8, 2021

Пепел от извержения покрыл несколько деревень и близлежащих городов. Жителям деревень, живущим на склонах Мерапи, посоветовали держаться на расстоянии 5 км от устья кратера. 

11.30 #merapi terpantau dr Jrakah, Selo
(Ihsanudin) @jalinmerapi pic.twitter.com/[email protected]

— Boyolali_info (@BoyolaIiinfo) August 6, 2021

Последнее крупное извержение Мерапи в 2010 году унесло жизни 347 человек.

Контекст:

Мерапи – самый большой действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокякарта. Высота 2 910 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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