 

Для тушения пожара в мордовском заповеднике направили шесть вертолетов и восемь самолетов МЧС

08.08.2021, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На тушение пожара в заповеднике в Мордовии отправили шесть вертолетов и восемь самолетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.

«Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: шесь вертолетов Ми-8, два самолета Бе-200, шесть самолетов Ил-76», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

С начала тушения провели свыше 110 сбросов, на очаги активного горения сбросили свыше 1100 тонн огнетушащих средтсв.

«Огромную роль в координации деятельности авиации осуществляют так называемые «наводчики» – это специально обученные люди, которые, находясь на земле недалеко от эпицентра пожара, по координатам направляют воздушные суда в те места, где они особенно необходимы», – пояснили в региональном ГУ МЧС.

Пожар в заповеднике имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, там из-за сухой грозы загорелся валежник. Согласно сведениям единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Темниковского района региона, утром 8 августа происходило горение на площади около 3 тыс. гектаров.

С пожаром в Мордовии борются аэромобильные группы МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, росгвардейцы. В субботу огонь перешел на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове ввели режим ЧС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Автомобили марки Hyundai подорожали в России

16.01 / “Евротерминал”: борьба с распространением коронавируса и помощь в реабилитации

05.10 / Новый Kia Sonet пользуется ажиотажным спросом в Индии

13.10 / 112 – экологи предрекли Украине водную катастрофу

10.05 / В Израиле заявили о пуске трех ракет по территории страны

19.02 / НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке

08.07 / Певец Дмитрий Колдун попал в больницу

15.10 / Запуск гравитационной обсерватории LIGO задерживается

02.07 / Россия продлила запрет на международные полеты до августа

19.07 / В Свердловской области дети нашли гранату во время купания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика