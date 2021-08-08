Для тушения пожара в мордовском заповеднике направили шесть вертолетов и восемь самолетов МЧС

На тушение пожара в заповеднике в Мордовии отправили шесть вертолетов и восемь самолетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.

«Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: шесь вертолетов Ми-8, два самолета Бе-200, шесть самолетов Ил-76», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

С начала тушения провели свыше 110 сбросов, на очаги активного горения сбросили свыше 1100 тонн огнетушащих средтсв.

«Огромную роль в координации деятельности авиации осуществляют так называемые «наводчики» – это специально обученные люди, которые, находясь на земле недалеко от эпицентра пожара, по координатам направляют воздушные суда в те места, где они особенно необходимы», – пояснили в региональном ГУ МЧС.

Пожар в заповеднике имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, там из-за сухой грозы загорелся валежник. Согласно сведениям единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Темниковского района региона, утром 8 августа происходило горение на площади около 3 тыс. гектаров.

С пожаром в Мордовии борются аэромобильные группы МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, росгвардейцы. В субботу огонь перешел на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове ввели режим ЧС.