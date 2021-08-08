В Петербурге полицейская собака помогла задержать насильника

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08.08.2021, 16:50, Новости дня
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В Выборгском районе Петербурга полицейская собака по кличке Есения нашла подозреваемого в изнасиловании, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Петербурге полицейская овчарка по кличке Есения вновь отличилась при выполнении служебного задания. Служебная собака безошибочно привела полицейских к подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что в субботу в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что у дома 4 корпус 2 по Выборгской улице неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал женщину в парадной расселенного дома. Потерпевшая была госпитализирована.

«Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсоньевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником», – рассказали в пресс-службе.

Задержанным стал 43-летний петербуржец, ранее он был судим за преступления сексуального характера.

«В ходе проверки была подтверждена причастность задержанного к нападению на женщину. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия», – добавили в МВД.

Сообщается, что ранее овчарка Есения помогла найти потерявшегося в Московском районе подростка.

Ранее в поселке Синдор в Республике Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка.



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