В Петербурге полицейская собака помогла задержать насильника

В Выборгском районе Петербурга полицейская собака по кличке Есения нашла подозреваемого в изнасиловании, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Петербурге полицейская овчарка по кличке Есения вновь отличилась при выполнении служебного задания. Служебная собака безошибочно привела полицейских к подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что в субботу в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что у дома 4 корпус 2 по Выборгской улице неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал женщину в парадной расселенного дома. Потерпевшая была госпитализирована.

«Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсоньевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником», – рассказали в пресс-службе.

Задержанным стал 43-летний петербуржец, ранее он был судим за преступления сексуального характера.

«В ходе проверки была подтверждена причастность задержанного к нападению на женщину. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия», – добавили в МВД.

Сообщается, что ранее овчарка Есения помогла найти потерявшегося в Московском районе подростка.

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