В якутском поселке жители решили отказаться от отселения из-за пожара

Большая часть жителей якутского поселка Кальвица решили не расселяться из-за пожара, их эвакуируют в случае необходимости, сообщили в оперштабе республики.

«Шесть жителей Кальвицы вылетели вертолетом в город Якутск, 11 на катере выехали в Сангар. Основная часть населения решила остаться в поселке по собственному решению. Принимаются меры по организации их срочного расселения катером в село Сангар в случае возникновения такой необходимости», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

По данным на 20.30 (14.30 мск) в поселке заканчивают тушение пожара, который возник внутри населенного пункта из-за поврежденной ветром ЛЭП. Огонь перешел на лесной массив.

«На проливку и окарауливание пожара было задействовано практически всё взрослое население села. Выполнил рейс вертолет МЧС, прибыли дополнительные силы… на текущий момент ситуация пока стабильная. Открытая кромка пожара находится с внешней стороны минерализованной полосы», – указали в штабе.

Глава Кобайского улуса Иван Левин уточнил, что ветер направляет в сторону поселка лесной пожар, он движется со стороны села Ситтэ. Очаг расположен в 15 километрах от Кальвицы. В тушении участвуют порядка 40 человек, работает техника.

Ранее в оперштабе Якутии сообщали, что жителей двух сел решили отселить в соседние поселки из-за угроз лесных пожаров.

В субботу сообщалось, что лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии подошел на расстояние в два километра к нефтебазе.

Вечером 7 августа дым от якутских пожаров распространился на 1,2 тыс. населенных пунктов в Красноярском крае.