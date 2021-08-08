 

В аэропорту Ульяновска установлено новое навигационное оборудование

08.08.2021, 16:46, Новости дня
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Администрация аэропорта «Ульяновск-Восточный» сообщает об установке нового навигационного оборудования. Поставщиком в данном случае выступила отечественная корпорация «Ростех».

По словам специалистов, отныне значительно улучшится сервис по обслуживанию пассажиров. В частности, можно будет четче выполнять заранее установленный график полетов.

Новое оборудование позволяет осуществлять посадку самолетов при видимости всего-то в 350 метров. Сам заход на посадку пилоты смогут выполнять, полагаясь исключительно на данные приборов. Точность нахождения на нужной траектории при этом производитель гарантирует. Это уже не первая высокотехнологическая разработка в области авиации, представленная за последнее время «Ростехом».



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