 

Изменение климата привело к ускорению вегетации растений

08.08.2021, 16:46, Новости дня
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Исследователи из нанкинского университета (Китай) несколько лет наблюдали за растениями и сумели установить, что в процессе потепления климата она ускоряется у многих из них.

Например, в течение последних двадцати лет вегетация стала начинаться на сутки раньше даже в горах Тянь-Шань. А заканчивается она на три-четыре дня позже, чем в начале двухтысячных годов, утверждают ученые.

Подобные явления зафиксированы и на равнинах Китая, а также в Казахстане и Узбекистане. На самом деле, это очень быстрые и очень значительные изменения в жизни растительного мира. Пока трудно сказать, как они отобразятся на будущем нашей планеты. Исследователи полагают, что с продолжением тенденции мы можем стать свидетелями вымирания одних растений и появления других.



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