 

Суд снова арестовал обвиняемого в похищении активистов Майдана. СМИ писали, что ночью он вышел на свободу

08.08.2021, 16:00, Новости дня
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Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Других подробностей в настоящее время не сообщается.

Мысливому выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 27 (организация преступной группировки), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 3 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Ранее журналистка Ольга Худецкая сообщала, что Мысливый вместе с другим фигурантом дела Иваном Новотным вышел на свободу в ночь на 8 августа.

Контекст:

Луценко и Вербицкого похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. 

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

16 апреля 2021 года суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемых в соучастии в похищении активистов Мысливого и Новотного. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против них. 

Адвокатская совещательная группа 6 августа сообщила, что Мысливый и Новотный 7 августа выйдут на свободу. Несколько заседаний по продлению ареста не состоялось, так как две трети коллегии суда находятся в отпуске. В Офисе генпрокурора Украины 6 августа объяснили, что обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против участников Революции достоинства могут освободить из-под стражи из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

В Белоцерковском городском суде заявили, что ходатайство о продлении меры пресечения может рассмотреть судья-докладчик единолично.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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