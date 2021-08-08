 

Названы лучшие аэропорты мира в 2021 году. Украинских среди них нет

08.08.2021, 16:00, Новости дня
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Skytrax составила рейтинг на основе опроса пассажиров из 100 стран, которые должны были оценить 500 аэропортов. При определении лучших аэровокзалов учитывались инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.

Опрос проводился с августа 2020 года по июль 2021-го.

Первое место в рейтинге занял аэропорт Хамад в столице Катара Дохе, Ханеда в Токио – на втором месте, на третьем – Чанги в Сингапуре.

В десятку лучших также вошли аэропорт Инчхон в Сеуле, Нарита в Токио, Мюнхен в Германии, швейцарский Цюрих, Хитроу в Лондоне, Кансай в Японии, на 10-м месте воздушный вокзал Гонконга.

В топ-100 не вошел ни один украинский аэропорт. Из воздушных ворот стран бывшего СССР самое высокое – 51-е место – занял Баку, московский Шереметьево на 57-м, аэропорт Екатеринбург на последнем месте, отмечает avianews.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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