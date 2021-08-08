В Беларуси из учебной программы исключили произведения Алексиевич и Солженицына

“Вплоть до этого года изучали “Один день Ивана Денисовича”, а ранее, по-моему, еще и “Матренин двор”. Мнтересно, почему же? Причем Солженицын в тексте программы не упоминается даже в обзорных темах и списках для дополнительного чтени, а вот, кстати, Евгения Гинзбург и Варлам Шаламов упоминаются, “недосмотрели”, видимо. Также в перечне авторов “русскоязычной литературы Беларуси” никак не упоминается Светлана Алексиевич”, – сообщил педагог.

Он отметил, что решения чиновников вызывают смех.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2650898155212253&id=100008762827106

В программе, которая была утверждена в 2020 году, были произведения Солженицына, Владимира Набоков, Виктора Некрасов. В утвержденной в 2021 году программе рекомендованным писателем остался только Некрасов, отметила 8 августа “Медиазона Беларусь”.

Белорусский сайт Zerkalo 8 августа сообщил, что книги Алексиевич уже исключали из школьной программы в начале 2000-х. В 2015 году произведения писательницы обещали вернуть в обязательную школьную программу для профильных классов.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Алексиевич – член президиума координационного совета оппозиции, писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года. Она живет в Германии.

19 июля 2021 года в Беларуси арестовали банковский счет ПЕН-центра, президентом которого с 2019 года является Алексиевич.

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