Японцы получили указание эвакуироваться из-за мощного тайфуна «Лупит»

В Японии сотни тысяч людей получили предписание об эвакуации из-за подошедшего к стране тайфуна «Лупит», сообщают местные СМИ.

В северной части острова Кюсю предписание об эвакуации получили 139 тыс. 647 человек, в префектуре Фукуока предписание получили 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, в префектуре Кагосима – 12 тыс. 774 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Сейчас тайфун вышел на сушу у населенного пункта Макурадзаки, в центре вихря давление составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра достигает 108 километров в час.

По прогнозу, за сутки может выпасть до 300 миллиметров осадков. Также метеорологи предупредили о возможных оползнях и подтоплениях.

В августе 2020 года в сторону Японии двигался тайфун «Бави», скорость ветра в центре тайфуна достигала 18 метров в секунду. В октябре 2019 года жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 73 человека, 14 пропали без вести. Мощный тайфун обрушивался на Японию 12 октября 2019 года.