 

В Эстонии решили усилить контроль на границе из-за мигрантов из Белоруссии

08.08.2021, 15:56, Новости дня
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Власти Эстонии решили усилить контроль в портах и тщательнее проверять весь транспорт на границе, информирует Sputnik.

В Эстонии считают, что мигранты с территории Белоруссии попытаются добраться в Северную Европы через Эстонию, информирует Sputnik в своем Telegram-канале.

Также эстонцев призвали сообщать в полицию о подозрительных гражданах, которые могли незаконно попасть в страну.

Власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.

В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране госграницы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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