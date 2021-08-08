 

В Латвии на самолете разбились два литовца, один из них погиб

08.08.2021, 15:56, Новости дня
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В Латвии потерпел крушение частный самолет, в результате погиб житель Литвы, сообщил представитель администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.

«В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано», – цитирует Винцевса РИА «Новости».

Борт был зарегистрирован в Литве, модель не сообщается. На нем летели двое граждан Литвы, один скончался от полученных травм на месте, второго госпитализировали.

Ранее в августе на Аляске разбился экскурсионный самолет Havilland Beaver, все люди на борту погибли, сообщила береговая охрана штата.



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