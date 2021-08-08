Компания SpaceX собрала самую большую в истории ракету

Новый прототип ракеты Starship, отличающийся невероятными размерами, представили в американской частной компании SpaceX. Источники сообщают, что длина очередного носителя Илона маска составляет 120 метров.

Это всего лишь прототип, уточняют ученые, но ему недалеко и до рабочего варианта. Когда он будет готов, то станет самым большим носителем, на котором когда-либо осуществлялся запуск космического аппарата.

Данная ракета относится к разряду сверхтяжелых. Кроме того, у нее всего две ступени. А еще она является многоразовой. Скорее всего, SpaceX использует ее для будущих полетов на Луну и на Марс. А пока компания устроила из сборки прототипа настоящее шоу, обеспечив видеотрансляцию процесса в Интернете.