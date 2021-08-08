Россия создаст новую систему навигации

Россия намерена создать новую систему навигации. Вскоре ее начнут испытывать на борту Международной комической станции.

Система будет ориентирована на звезды, поясняют специалисты. Но предназначена она вовсе не для использования на поверхности Земли. Данная разработка понадобится, когда будут отправлены первые корабли в глубокий космос.

О дате начала испытаний на МКС будет сообщено дополнительно. В качестве естественных маяков для навигации ученые использовали рентгеновские пульсары, положение которых относительно Солнечной системы наиболее стабильно. Также ученые пока не называют даже приблизительной даты, к которой работы должны быть завершены. Очевидно, у них еще есть много времени.