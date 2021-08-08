 

Россия создаст новую систему навигации

08.08.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия намерена создать новую систему навигации. Вскоре ее начнут испытывать на борту Международной комической станции.

Система будет ориентирована на звезды, поясняют специалисты. Но предназначена она вовсе не для использования на поверхности Земли. Данная разработка понадобится, когда будут отправлены первые корабли в глубокий космос.

О дате начала испытаний на МКС будет сообщено дополнительно. В качестве естественных маяков для навигации ученые использовали рентгеновские пульсары, положение которых относительно Солнечной системы наиболее стабильно. Также ученые пока не называют даже приблизительной даты, к которой работы должны быть завершены. Очевидно, у них еще есть много времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / На выборах мэра Одессы побеждает Труханов, второй тур будет – экзит-полл студии Шустера

20.01 / В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак на информресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры Украины

13.11 / Суд в Литве закрыл дело о событиях 1991 года в Вильнюсе

05.08 / МВД показало видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине

09.01 / В мире коронавирус подтвержден у почти 88,9 млн человек

26.01 / Зеленский призвал нардепов от “Слуги народа” поддержать назначение Витренко

09.10 / Эксперты назвали плюсы и минусы монитора Xiaomi Redmi 1A

08.10 / Супруга Шредера назвала оскорблением и травлей интервью Навального в Bild

03.02 / «Умный» мишенный комплекс для обучения точной стрельбе создали в Ростехе

27.07 / В Харькове пытались сдать на металлолом противотанковую мину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика