В Госдуме поставили под сомнение легитимность создания Израиля

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился в легитимности Израиля как государства. Депутат считает Израиль полулегальным территориальным образованием без права участия в международных делах.

По мнению Слуцкого, создание Израиля вызывает множество юридических вопросов. Процесс образования нового государства был проведен в спешке и не оформлен должным образом, считает политик.

«Была подмандатная Палестина под управлением Великобритании. Потом британцы умыли руки из-за постоянных арабских погромов, которые устраивали евреи. Собралась группа самых активных погромщиков и решили, что здесь Израиль будет заложен? А где документ о легитимности создания этого, так сказать, государства? Его просто нет! Евреи сами что-то там провозгласили и Запад это подхватил. Никто не отрицает право народов на самоопределение, но современный Израиль это нечто вроде Косово. В мире существует только одно признанное всеми образование евреев это Еврейская автономная область в составе Российской Федерации. В связи с этим вряд ли можно считать законным нахождение израильтян в ООН или участие их спортсменов в Олимпиаде. С юридической точки зрения наша Дина Аверина первая и золото ее, а Линой Ашрам вообще не должна была быть допущена до соревнований», — заявил депутат Слуцкий.

Слуцкий добавил, что отправит запрос в международный спортивный суд в Лозанне по линии Госдумы, чтобы попытаться опротестовать результаты соревнований по художественной гимнастике. Депутат также встретится с российской спортсменской Авериной и обсудит возможные пути решения проблемы.

«Дина Аверина находится сейчас в ужасном состоянии. Даже трудно представить, как ей тяжело. Я пригласил ее к себе на прием вместе с сестрой, чтобы оказать всяческую помощь, в том числе и психологическую. Уверен, что мы сможем найти точки соприкосновения», — добавил Слуцкий.

—