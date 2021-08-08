 

Месси расплакался на пресс-конференции, посвященной его уходу из “Барселоны”

08.08.2021, 15:06, Новости дня
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34-летний аргентинец хотел сказать вступительные слова, однако не смог сдержать слез. 

В ходе пресс-конференции он сказал, что “еще ничего не подписывал. ПСЖ – это возможность”, а после официального заявления об уходе из “Барселоны” с ним “связались многие клубы”.

Контекст:

Месси выступал в “Барселоне” с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.

Прошлым летом он уже хотел покинуть “Барселону”. Руководство каталонского клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным испанской газеты El Mundo, в 2017 году Месси подписал контракт с “Барселоной” до 30 июня 2021 года на сумму €555,2 млн.

Месси стал свободным агентом с 1 июля. ESPN со ссылкой на источники сообщал, что каталонский клуб обсуждает финансовые детали нового контракта Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией Испании, чтобы избежать проблем в будущем.

По информации ESPN, до пандемии у “Барселоны” был самый высокий фонд заработной платы среди клубов испанского чемпионата Ла Лиги – более €600 млн за сезон. Эта сумма сократилась до чуть более €300 млн.

В Ла Лиге предупреждали руководство “сине-гранатовых”, что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если “Барселона” не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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