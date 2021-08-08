 

ВОЗ может называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

08.08.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она отметила, что ВОЗ уже рассматривает возможные другие названия, опасаясь, что 24 букв алфавита не хватит для мутаций.

На данный момент названо 11 мутаций, из которых четыре вызывают беспокойство, включая штаммы “Дельта” и “Бета”.

Также организация уже отклонила некоторые альтернативы, включая имена греческих богов.

Ван Керкхове заявила, что сейчас специалисты ВОЗ проверяют предложения, чтобы “убедиться, что мы никого не расстроим этими именами”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. Так, “индийский” штамм получил название “Дельта”, “британский” – “Альфа”.

В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями “Альфа” (выявлен в Великобритании), “Бета” (Южная Африка), “Гамма” (Бразилия) и “Дельта” (Индия).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / CNBC – губернатора Нью-Йорка обвиняют в сокрытии смертности в домах престарелых

14.09 / После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

26.04 / “Олигархи поняли, что нельзя влиять”. Арахамия рассказал, когда Галущенко могут назначить министром

13.08 / Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

20.07 / В Петербурге заложили два фрегата проекта 22350

21.07 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

23.03 / Нардеп Устинова о возможном исключении из “Голоса”: Домахаться до мышей

15.12 / Страны НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия

10.10 / За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 5728 человек

13.06 / Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика