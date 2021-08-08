ВОЗ может называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

Она отметила, что ВОЗ уже рассматривает возможные другие названия, опасаясь, что 24 букв алфавита не хватит для мутаций.

На данный момент названо 11 мутаций, из которых четыре вызывают беспокойство, включая штаммы “Дельта” и “Бета”.

Также организация уже отклонила некоторые альтернативы, включая имена греческих богов.

Ван Керкхове заявила, что сейчас специалисты ВОЗ проверяют предложения, чтобы “убедиться, что мы никого не расстроим этими именами”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. Так, “индийский” штамм получил название “Дельта”, “британский” – “Альфа”.

В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями “Альфа” (выявлен в Великобритании), “Бета” (Южная Африка), “Гамма” (Бразилия) и “Дельта” (Индия).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

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