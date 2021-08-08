В Минздраве ответили, будут ли вводить украинцам третью дозу вакцины от COVID-19

“Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы. А почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна. Результатов научных исследований мы еще ждем”, – сказал Кузин.

По его словам, результаты о целесообразности введения третьей дозы вакцины ожидаются в конце августа.

Контекст:

28 июля Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 8 августа первую дозу вакцины получили более 4,1 млн человек, а почти 2,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

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