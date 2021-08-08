Месси объяснил невозможность остаться в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси на прощальной пресс-конференции заявил, что новость о том, что он не может остаться в испанском футбольном клубе «Барселона», стало для него шокирующей.

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги», – сказал Месси, передает RT.

По его словам, когда он это узнал, то почувствовал, будто на него вылили ведро ледяной воды. Футболист добавил, что до сих пор пытается свыкнуться с этой мыслью.

Месси также не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции по поводу ухода из испанского футбольного клуба «Барселона».

Ранее президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в «Пари Сен-Жермен». Однако сам футболист сообщил, что договор с ПСЖ по ка не заключен.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

О том, что Месси покинул клуб, было объявлено 5 августа. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование. Лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы.