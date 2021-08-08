Милонов предложил стерилизовать геев и поместить в спецприюты

Для борьбы с ЛГБТ необходимо применять тот же подход, что и для борьбы с бездомными животными, необходимо их стерилизовать и организовать специальные приюты, сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Гуманными надо быть, как боремся мы с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. Их (геев ­– прим. ВЗГЛЯД) тоже надо стерилизовать, и будет все хорошо. Открывать для них приюты, кормить их кормом, в конце концов», – сообщил парламентарий, отвечая на вопрос о борьбе с геями.

Видео с комментарием депутата опубликовано в его TikTok.

@v.milonov

Как вам? #млнв #милонов

оригинальный звук – Виталий Милонов

В июле ЕСПЧ опубликовал решение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в РФ и призвал ввести в стране юридическую процедуру, которая позволит узаконить подобные отношения.

Депутат Милонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что РФ никогда не принимала обязательств легализовать однополые браки, а поэтому соответствующее решение Европейского суда по правам человека выполнять не будет.