Врач назвал методику диагностирования «постковидного синдрома»

У переболевших коронавирусом пациентов могут наблюдаться определенные симптомы COVID-19 и осложнения, рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, вовремя обнаружить признаки «постковидного синдрома» позволяют клинические анализы крови и мочи. «Мы видим в крови определенные изменения – и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что ключевыми показателями при диагностике продолжительного COVID-19 является уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.

При этом она предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.

«Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть», – добавила Лоцманова.

Врач посоветовала самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.

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