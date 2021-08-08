Генетики определили происхождение жителей Ближнего Востока

Ученые внимательно исследовали 137 геномов современных жителей ближневосточных стран и установили, что все они являются потомками выходцев из Африки.

У них были общие предки, жившие примерно 50 или 60 тысяч лет назад, говорят ученые. Однако на сегодня на территории Ближнего Востока можно найти представителей разных популяций одной и той же человеческой расы. Генетический анализ показывает, что различия между ними появились от 15 до 20 тысяч лет назад. Иначе говоря, они разделились в эпоху позднего неолита.

Отличия от европейцев оказались в том, что в генах жителей Ближнего Востока меньше неандертальских примесей, говорят ученые. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале Cell.