 

Итальянцы определили экономическую эффективность точного земледелия

08.08.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как известно, современные технологии точного земледелия позволяют получать высокие и стабильные урожаи. Однако затраты на фермах, применяющих их, также высоки. Итальянские ученые решили определить, насколько эффективными являются инвестиции в данном секторе?

Оказалось, что снижение затрат при оптимизации сельскохозяйственного производства позволяет получать большие прибыли. Однако в финансовом отношении, по мнению ученых, лучше будут чувствовать себя крупные хозяйства, у которых больше простора для маневра.

Проблема в большой волатильности рынка продовольствия. Эффективное земледелие с его большими затратами принесет хорошую прибыль. Но все же мелкие фермеры могут пострадать от внезапного падения цен на их продукцию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / В Украине началась вакцинация против коронавируса среди военных Сухопутных войск

09.11 / Экономика: Джо Байден ускоряет строительство “Северного потока – 2”

24.08 / Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в этом году

21.05 / Ленобласть стала пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу

21.08 / Адвокат Ефремова заявил отвод судье

30.11 / Украина больше продает военной продукции, чем покупает – руководитель “Укроборонпрома”

10.07 / Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ в ОРДЛО – украинская сторона СЦКК

24.06 / МВФ предсказал РФ резкий экономический спад

12.03 / СТРАНА – в порт Одессы зашли четыре корабля противоминной группы НАТО

08.07 / Зеленскому вручили два админпротокола из-за нарушений при подаче деклараций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика