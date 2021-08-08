Итальянцы определили экономическую эффективность точного земледелия

Как известно, современные технологии точного земледелия позволяют получать высокие и стабильные урожаи. Однако затраты на фермах, применяющих их, также высоки. Итальянские ученые решили определить, насколько эффективными являются инвестиции в данном секторе?

Оказалось, что снижение затрат при оптимизации сельскохозяйственного производства позволяет получать большие прибыли. Однако в финансовом отношении, по мнению ученых, лучше будут чувствовать себя крупные хозяйства, у которых больше простора для маневра.

Проблема в большой волатильности рынка продовольствия. Эффективное земледелие с его большими затратами принесет хорошую прибыль. Но все же мелкие фермеры могут пострадать от внезапного падения цен на их продукцию.